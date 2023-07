Sicht verzerren

Ein lebendiges Erdgeschoß in einem Neubaugebiet ist die Königsdisziplin der Stadtplanung. Im Sonnwendviertel Ost hat es mit viel Anstrengung geklappt. Jetzt droht das zarte Pflänzchen wieder einzugehen: Ein großer, schwarzer Monolith wurde direkt in der Fußgängerzone platziert. Es handelt sich um die "Wiener Box", einen "digitalen Marktplatz" zum Bestellen und Abholen, gefördert von der Mobilitätsagentur Wien. An sich eine gute Idee, doch am völlig falschen Ort. Bitte noch einmal mitschreiben: Der öffentliche Raum ist kein Selbstbedienungsladen!