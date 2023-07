Cogito ergo sum summ

Die achtjährige Cocó fühlt sich nicht wohl in ihrer Haut, ihren männlichen Vornamen "Aitor" lehnt sie ab. Als die Familie ins baskische Heimatdorf von Cocós Mutter Ane (Patricia López Arnaiz) aufbricht, verstärkt sich Cocós Identitätskrise.

Estibaliz Urresola Solagurens Debütfilm "20.000 Arten von Bienen" erzählt - ähnlich wie schon Hüseyin Tabaks "Oskars Kleid"(2022) - von einer geschlechtlichen Selbstfindung. Allerdings schlägt Solaguren sensiblere Töne an, lässt der Komplexität des Themas mehr Zeit und Raum. Die einnehmende Cocó (Sofía Otero wurde für die Rolle mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet) bittet ihre Mutter, den Namen "Lucía" zu verwenden. Sie spürt, wer sie ist, nur stellen die Erwachsenen das infrage.

Das Gewicht von Familie, Gesellschaft und Traditionen wiegt schwer im idyllischen Baskenland, das in warmen Farben erstrahlt. Die strenggläubige Großmutter meint, das Kind sei "verwirrt", die verhinderte Künstler-Mutter drängt, alles offenzuhalten, nur die bienenzüchtende Großtante hört Cocó zu, ohne zu werten. Das tut auch dieser facettenreiche Film. Er lässt zwar manches unausgesprochen, findet seine Stärke aber in der sanften Nähe zu seinen Figuren und reiht sich als stimmiges Beispiel in die wachsende Zahl der Trans-Kindheitsfilme ein.

Ab Fr im Votiv und Admiral (OmU)