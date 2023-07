Der beste Kaffee, den Sie im Sommer löffeln können

Vergangene Woche saß die Autorin abends mit Freunden in einem Café an der Alten Donau. Nach einem langen Tag in der Hitze, einer - wirklich guten - Fischsuppe und einer - geteilten - Flasche Wein, waren die Augenlider schwer und die leichte Müdigkeit nicht mehr wegzukaschieren. Die schwere Schoko-Nachspeise, die zuvor noch so verlockend klang? Lieber nicht.

"Bestellen wir einen Affogato", sagte die eine Freundin, und die andere stimmte begeistert zu. Affogato? Dachte die unwissende Autorin, bestellte trotzdem mit und befand nach dem Eintauchen des ersten Löffels: Keine Ahnung, wie diese cremige und simple Vanilleeis-Espresso-Kreation bisher ungeachtet an ihr vorübergehen konnte.

Affogato kommt - wie so vieles Gute -aus Italien und heißt übersetzt "ertrunken". Klingt düster, ist aber aus der Sicht des Eises genau das. Am besten zuerst die Kugel Vanilleeis ins Glas geben, dann diese langsam im Kaffee ersaufen lassen. So entsteht eine köstliche Creme an der Oberfläche.

Aufbauend auf dieser Eis-Kaffee-Basis ließe sich nun Schlagobers oben drauf geben, der Espresso noch mit etwas Zucker versüßen und manche Quellen verweisen zudem auf zwei Kugeln Vanilleeis. Ein Schuss Amaretto oder Kalua im Kaffee soll angeblich auch hervorragend passen. Eine Affogato-al-caffé-Variation gibt es sogar nach "Wiener Art". Da steckt zusätzlich eine Waffel im Schlag.

Alles abseits vom Purismus klingt nach Blasphemie. Findet zumindest die Autorin. Denn gerade für Kaffeesüchtige wie sie eignet sich der simple Affogato bei den heißen Temperaturen bereits zum Frühstück, vormittags zwischendurch, zur Nachmittagspause und als Dessert nach dem Abendessen.

Rezensierte Getränke wurden der Redaktion fallweise kostenlos zur Verfügung gestellt