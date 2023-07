Die gefährliche Rückkehr zu Sparbudgets

Die US-Notenbank Fed erhöht die Zinsen nicht, nachdem die Teuerung von acht auf vier Prozent gesunken ist. In der EU sank sie von 10,6 auf sechs Prozent, um wieder auf sieben Prozent zu steigen, und die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht die Zinsen weiter. Wenn man meint, dass die lockere Geldpolitik an der Teuerung schuld ist, ist das logisch.

Ich gehöre mit den Ökonomen Heiner Flassbeck und Paul Schulmeister zur Gruppe derer, die das bezweifeln und die Hauptursache der Teuerung im Ukrainekrieg und nebenher erhöhten Unternehmensgewinnen sehen. Zudem halten wir die Ausgangslage der EU und der USA für nicht vergleichbar: Die USA haben Finanzkrise, Pandemie und Ukrainekrieg so gut verdaut, dass die Kurve ihres Wirtschaftswachstums so nach oben weist, als hätte es diese Ereignisse nicht gegeben. Die Löhne stiegen massiv, es herrscht Vollbeschäftigung, und dazu kommt verbilligtes Fracking-Gas als erfolgreicher Exportschlager. In der EU blieb ein massiver Knick beim Wirtschaftswachstum, blieben die Löhne weiterhin zurück, gibt es immer noch sechs Prozent Arbeitslose, und Gas aus den USA kommt weit teurer als das aus Russland. Der Haupteffekt der Zinserhöhungen der EZB könnte darin bestehen, eine Rezession herbeizuführen: Bei unserem größten Handelspartner, Deutschland, schrumpft die Wirtschaft bereits das dritte Quartal geringfügig; beim zweitgrößten, Italien, das zweite Quartal, aber heftig; in Österreich schrumpft sie erstmals.