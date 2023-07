Endstation Artificial Intelligence

Mit dem Smartphone in der Hand rennt das Publikum durch die tristen Räume der ehemaligen WU und scannt QR-Codes. Dazu gibt es U-Bahn-Geräusche, Schlagzeilen auf dem Handy-Display, Stimmen aus dem Off und Videos aus Überwachungskameras: Warum bleibt der Zug nicht stehen? "Linie Q" von Kai Krösche funktioniert ein bisschen wie ein EscapeRoom, aus dem die Zuschauer:innen zu entkommen versuchen, indem sie Rätsel lösen. Drei Räume erzählen in unterschiedlichen Stimmungsbildern von Verschwörungstheorien, künstlicher Intelligenz und Klimakatastrophe: U-Bahn-Fahrt, Zeltlager, dystopischer Rave. Der Game-Charakter bleibt dabei aber mau und das Publikum auf der Strecke.