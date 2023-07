Satiriker Wegscheider

Ferdinand Wegscheider muss man also nicht mehr ernst nehmen, er ist Satiriker. Der Servus-TV-Intendant, der in seiner Sendung immer sonntags mit einer Kasperlfigur in der Hand gegen alles Linke und Mainstreamige wettert, verletzt damit nicht das im "Audiovisuelle-Mediendienste-Gesetz" vorgeschriebene Objektivitätsgebot. So hat es das Bundesverwaltungsgericht in Wien entschieden. Der Presseclub Concordia hatte sich bei der Medienbehörde KommAustria beschwert. Deren Bescheid wird nun aufgehoben, die KommAustria wird aber dagegen berufen. Somit wird der Fall Wegscheider vor dem Verwaltungsgerichtshof landen.