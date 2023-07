Hinter jeder Ecke lauert ein Spion

Wussten Sie, dass "Der dritte Mann" nicht nur ein Film über Geheimagenten ist, sondern sein Dreh auch ein Vehikel für internationale Spionage im zerbombten Nachkriegswien war? Die Crewliste enthält Namen, die sonst nirgends im Filmgeschäft auftauchen. Dies und mehr über Wien als Drehscheibe der Spionage haben Laura Andreß und Nora Jacobs gesammelt und in den Audiowalk "The Invisible Tour" verpackt, der vom Schwedenplatz am Donaukanal entlang in den Prater führt.