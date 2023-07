Holz vor Maurers Hütte

Liebe Frau Andrea, der Sommer kommt, Männer lassen ihre Jacken daheim und es werden Körperteile sichtbar, die man "Handwerker-Dekolleté" nennt. Ich bin selten auf Baustellen, aber ich sehe das -leider - immer wieder in Schanigärten und Innenräumen. Wenn mir dann noch einfällt, dass Männer nicht täglich die Unterhose wechseln, hoffe ich, dass es sich nicht um die gleichen Personen handelt. Jedenfalls vergeht mir der Appetit, aber wenn ich schon Essen bestellt habe, gehört es sich nicht, das Lokal zu wechseln. Was raten Sie mir? Sonnenbrille aufsetzen? Liebe Grüße, Siegi Lindenmayr, Wien Alsergrund, per E-Mail