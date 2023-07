Ich bin ein Freund des lebenslangen Lernens

Schon vor Wochen hat sich die Baronesse Blaha bei mir erkundigt, wann ich denn auf Urlaub zu gehen gedächte. An dieser Stelle muss man vorausschicken, dass die Baronesse um die Naturgesetzlichkeit von Murphy's Law weiß und fest damit rechnet, dass alles in einer Katastrophe münden wird. Nichtsdestotrotz unternimmt sie, quasi wider besseres Wissen, alles, um diese zu verhindern. Sie hat ihr Vogelhäuserl gegen Hagelschlag, Blitzschäden und Blizzard versichert, und wenn meine Kolumne urlaubsbedingt nicht erscheint, ergo die gesamte Feuilletonschlussseite umgebaut werden muss, dann trägt die Baronesse Sorge dafür, dass die Layouts in der korrekten, der urlaubsbedingten Ausfallsfrequenz meiner Kolumne entsprechenden Anzahl bereits Monate vorher in einem Ordner bereitstehen.