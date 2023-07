Im Osten etwas Neues - und im Westen?

Kaum hatte Jewgeni Prigoschin am Samstagabend die Waffen gestreckt, meldete sich Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Ansprache in Kiew zu Wort: "Jetzt ist die Zeit reif, gebt uns die Waffen, die wir brauchen!", forderte der ukrainische Präsident. Namentlich erwähnte er die amerikanischen F-16-Kampfjets, die den Abwehrkampf der Ukrainer gegen die russischen Angreifer entscheidend befördern könnten. No na, wie man in Wien sagt. Wenn es jemals sinnvoll war, der ukrainischen Armee Waffen zukommen zu lassen, dann wohl jetzt. Denn ohne den irren Söldnerführer Prigoschin und seine Wagner-Truppen ist die russische Seite geschwächt. Der - zumindest temporäre - Abgang von Putins ehemaligem Mann fürs Grobe wird sich auch schlecht auf den Kampfgeist der regulären russischen Soldaten auswirken.