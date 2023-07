Komm, flieg mit Swantje

Beim Hören von "Now!", dem mit Karel Hodas (Bass) und Christian Eberle (Drums) unter dem Namen Swantje eingespielten Debüt der Saxofonistin Swantje Lampert, dachte Klaus Nüchtern an Sonny Rollins, nicht nur der Trio-Besetzung wegen: "Auch der erdige Tenor-Sound, die rhythmische Prägnanz und die insgesamt elf durchwegs überzeugenden Eigenkompositionen atmen hörbar den Spirit of Rollins." Trotzdem sei ein eigenständiges, tolles Album geglückt.

Vor einigen Monaten legte das Trio mit "Phönix" nach. Nüchtern signalisierte erneut "Daumen rauf!": Lamperts Spiel sei "geradheraus und sonor, aber dennoch elastisch und elegant", das Album habe als Ganzes "die Lizenz zu danceflooresker Trippigkeit". SF

Porgy & Bess, Strenge Kammer, Mo 19.00

FOTO: PORGY &BESS