Konkurrenz denken

Was geschieht, wenn ein Wettbewerbsforscher einen Wettbewerb gewinnt? Natürlich wird gleich einmal analysiert. "Man kommt nicht einfach so in die engere Auswahl", sagt Stephan Pühringer. "Aber es ist auch Zufall." Vergangenen Donnerstag, den 22. Juni, bekam der Sozioökonom einen START-Preis. Das ist eine Wissenschaftsförderung, die der Wissenschaftsfonds FWF jährlich an Nachwuchsforscher in Österreich vergibt. Man bewirbt sich mit einem Forschungsprojekt; bei Pühringer ging es darum, welche Machtplayer in ökonomische Debatten involviert sind, mit einem Schwerpunkt auf EU-Initiativen zur Nachhaltigkeit. Insgesamt gingen 126 Bewerbungen ein.