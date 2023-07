Lebenswertes Wien, Stadt der flächendeckenden Gratiskultur

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, heißt es. Offenbar habe ich dieses Sprichwort die längste Zeit falsch verstanden: Es sei bei einem Geschenk egal, wenn es einen Defekt aufweise respektive der Gaul krank sei, dachte ich - und habe den Spruch daher nur im Zusammenhang mit mangelhaften Präsenten verwendet.

Tatsächlich meint er offenbar aber, dass Kritik an Geschenken unabhängig von ihrer Form unangebracht sei. Auf die Geste käme es an. Sagt zumindest wiktionary.org - die Redewendung wird dort bis ins vierte Jahrhundert nach Christus zurückverfolgt.

Am geschenkten Gaul der flächendeckenden sommerlichen Wiener Gratiskultur wird immer wieder gern herumgemäkelt. Darbietungen würden an Wert verlieren, wenn sie gratis und auf luftigen Open-Air-Bühnen anstatt für Eintritt im konzentrierten Setting eines Theaterhauses, einer Konzert-oder Lesebühne erfolgten, heißt es. Obendrein klagen Veranstaltende, dass die Zahlungsmoral des potenziellen Publikums sinke, wenn es so konsequent zum Gratiskonsum erzogen werde. Der kompetent programmierte Kultursommer Wien flutet die Stadt nun wochenlang mit hunderten Gratis-Events. Ich kann daran allerdings beim besten Willen nichts Schlechtes erkennen.

Schön, wenn die Kultur einmal zum Menschen kommt und nicht umgekehrt. Unterstreicht die urbane Lebensqualität, wenn man im Sommer draußen tanzt, singt und lacht. Und vielleicht kommen im Herbst ja sogar ein paar Menschen mehr zur Kultur, weil sie im Sommer niederschwellig angefixt wurden?