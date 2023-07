Red Flag, Green Flag, nun auch Beige Flag - ein Date lässt sich in den sozialen Medien wohl nur mehr in Flags, auf Deutsch Flaggen, be( bzw. ver-)urteilen. Die Red Flag bezeichnet ein absolutes No-Go der Datingperson. Die Spannweite ist denkbar groß und sehr individuell. Von Keine-Hunde-mögen bis hin zu diskriminierendem Verhalten, alles kann eine Red Flag für das Gegenüber sein. Gibt es Übereinstimmungen, gibt es Green Flags, Pluspunkte für den potenziellen Partner. Weil das an Schubladen wohl noch nicht ausreicht, verteilen TikToker und Instagrammerinnen jetzt auch Beige Flags. Sie beschreiben, wie langweilig das Date war.