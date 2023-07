Letztens beim Heurigen. Ich muss den in aller Deutlichkeit empfehlen, es scheint tatsächlich so, dass es dort immer kühler ist als sonst wo. Sorry, liebe Innenstadtrestaurants mit Schanigarten und Pipapo. Heuriger it is. Am Nebentisch saßen zwei Freundinnen. Sie waren schon sehr fröhlich und bestellten in kurzen Abständen immer wieder die Halbliterspritzer. Sie feierten die Matura ihrer Kinder. Sie beide alleine.