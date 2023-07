Lost in Time and Space

Ein einzelner Sessel in einer Raumecke, drei umgestülpte Gläser auf einem Tablett oder simple farbige Wandflächen. Gebrauchsgegenstände, scheinbar verloren in menschenleeren Räumen. Das sind die Motive, die den Fotograf Dennis Iwaskiewicz reizen. Am liebsten blickt er in Ecken. Dort würden sich häufig jene Dinge verstecken, die niemanden mehr interessieren, meint er. Dinge, die vergessen wurden und keine Blicke anziehen. Seinen allerdings schon.

Mit der analogen Kamera im Gepäck lässt der 31-jährige Wiener sich durch Zufälle leiten. Im Urlaub in Kroatien streikte einmal das Auto; er landete dadurch in einem Hotel mit blassrosa Wänden, das wie aus der Zeit gefallen schien. Spürbar in all diesen Bildern: die Stille und Leere. Ihn interessieren nicht die Menschen, sondern lediglich die Orte, die sie hinterlassen.

Iwaskiewicz ist auf vielen Ebenen ein Tüftler. Hauptberuflich handelt er mit Vintage-Kameras, zuhause bastelt er an seinen zwei Oldtimern und nutzt die Wohnung als Dunkelkammer. Seine Serie der Interieurs dürfte noch lange keinen Abschluss finden -tauchen doch immer wieder versteckte Ecken auf, die porträtiert werden möchten.

www.iwaskiewicz.com