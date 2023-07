Mehr davon: Italo-Sandwich

Jedes Land hat seine Sandwich-Kultur. Vom New Yorker Reuben-oder Pastrami-Sandwich über englische Gurken-Sandwiches, taiwanesische Baos, vietnamesische Bánh Mì, mexikanische Tacos bis zur weiten Range orientalischer Pitas. Wir in Österreich haben die Wurstsemmel mit Gurkerl. Das absolute Paradies der gefüllten Brote aber ist Italien. Und zwar deshalb, weil die dort erstens tolles Brot, zweitens tolle Zutaten und drittens Spaß am -auch schnellen -Essen haben.

Monte Ofelio Dario und Luca Formisano wissen definitiv, worum's beim gefüllten Brot geht: In ihr Riesen-Panino "Golosone" aus hausgemachter Ciabatta kommen diverse Käse, Salami, eingelegtes Gemüse und frischer Rucola. Wem das zu mächtig ist, der kann auch kleine Bruschette nehmen. 2., Obere Augartenstr. 70, Tel. 0664/521 55 73, Di-Fr 17-23, Sa 10-22 Uhr, www.monteofeliobar.com