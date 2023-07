Meldungen Kultur kurz

Retzhofer Dramapreis 2023 Am 25. Juni wurde der Retzhofer Dramapreis in Graz verliehen, er ging an die Basler Autorin Leonie Lorena Wyss für ihr Stück "Wie von Mutterhand". Den Dramenpreis für junges Publikum erhielten Lena Gorelik und Marisa Wendt, alle drei bekamen je 5000 Euro. Heuer gab es 160 Bewerbungen, 25 ausgewählte Autoren und Autorinnen wurden ein Dreivierteljahr in der Stückentwicklung begleitet. Mit dem Preis verbunden sind Uraufführungen am Burgtheater, am Next Liberty und TaO! Theater am Ortweinplatz in Graz sowie an der Parkaue Junges Staatstheater Berlin. Zu bisherigen Preisträgern zählen etwa Gerhild Steinbuch und Ferdinand Schmalz.

MeToo-Vorwurf dementiert Bei der Verleihung der Österreichischen Filmpreise erwähnte Regisseurin Marie Kreutzer MeToo-Fälle an Filmsets. Auf den ersten Vorwurf, bei dem ein Schauspieler vor einer Maskenbildnerin masturbiert haben soll, reagierte mittlerweile die Interessenvertretung der Maskenbildner: "Wir müssen leider bestätigen, dass solche Situationen tatsächlich vorkommen." Der zweite Vorwurf, ein Regisseur habe sich als Penisdouble angedient, wurde von Regisseur und beteiligter Schauspielerin dementiert. Die Szene habe in einem geschützten Rahmen stattgefunden. Beide seien vor der öffentlichen Anschuldigung von niemandem kontaktiert oder befragt worden. Kreutzer sagt, sie habe die Scheinmoral der Branche anprangern wollen. Sie war mit Vorwürfen im Umgang mit ihrem Darsteller Florian Teichtmeister ("Corsage") konfrontiert worden.