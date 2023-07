Montagabend in der Tennisakademie

Mit seinem Quartett ist der in Los Angeles lebende Chicagoer Gitarrist Jeff Parker eine Zeit lang regelmäßig in der Enfield Tennis Academy aufgetreten. Das ist nicht etwa ein Tennisverein, sondern eine kleine Bar in L.A., die ihren Namen aus David Foster Wallaces Roman "Infinite Jest" hat. "Mondays at the Enfield Tennis Academy" ist Parkers aktuelles Doppelalbum mit vier äußerst meditativen Stücken zwischen Jazz, Postrock, Ambient und dezenten Hip-Hop-Grooves, aufgenommen hat er sie mit Anna Butterss (Bass), Josh Johnson (Saxofon) und Jay Bellerose (Schlagzeug).

Das ist nicht der Stoff, der das Publikum von den Sesseln reißt. Eher schon lullt Parker es mit schönem Klang ein. Die überlangen Stücke (zwischen 18 Minuten und einer Sekunde und 23 Minuten und 37 Sekunden) weisen zwar durchaus Dynamik auf, ohne je aber auch nur in die Nähe von Ekstase oder kosmischem Jazz zu gelangen.

Jeff Parker machte sich zunächst mit der Chicagoer Free-Jazz-Initiative AACM, als langjähriger musikalischer Partner von Rob Mazurek sowie als Mitglied der Postrock-Band Tortoise einen Namen, ehe er seine eigene Formation gründete und einen zwischen Seventies und Jetztzeit pendelnden Sound entwickelte. Am Dienstag präsentiert er ihn im Porgy, anstatt Jay Bellerose sitzt Mike Patrick Avery hinter dem Schlagzeug. SF