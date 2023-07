Neue Platten

Pop

Pet Shop Boys: Smash

Bevor er zum Pet Shop Boy wurde, arbeitete Neil Tennant beim Popmagazin Smash Hits. So ist es nur würdig und recht, dass diese Singles-Sammlung mit Hits und Nicht-ganz-Hits aus 35 Jahren "Smash" heißt. Tennant und sein Partner Chris Lowe haben auch fulminante Alben aufgenommen. Doch ihr ureigenes Format war immer die Single als verdichtetes Popkunstwerk, das Schwingungen und Sounds der Zeit einfängt und mitunter auch noch subversiv klingt. (Parlophone)

Pop

Janelle Monáe: The Age of Pleasure

Afrofuturismus, queere Roboter und Konzeptalben: Janelle Monáe zählt zu den ambitioniertesten Pop-Artists der Neuzeit. Das gilt sogar, wenn Monáe über Sex und Champagner singt. "The Age of Pleasure" ist ein schwül-orgiastischer Songzyklus und in einem libertären Wunderland angesiedelt. Die Musik pendelt zwischen Afrobeat - gespielt von Seun Kuti & Egypt 80 -, Reggae, karibischen Sounds und Hip-Hop. Nichts, um sich an heißen Tagen abzukühlen! (Atlantic)

Klassik

Quarteto Casals: The Art of Fugue

Kein Komponist beherrscht den Kontrapunkt so perfekt wie Johann Sebastian Bach. In seiner legendären "Kunst der Fuge" treffen bis zu vier Stimmen gleichzeitig aufeinander. Ideal für das spanische Quarteto Casals, das die vier Fugen und vier Kanons in einer Version für Streichquartett spielt. Das sorgt nicht nur für ein gänzlich neues Hörerlebnis; das komplexe, gut einstündige Werk wirkt auch nahbarer, weil jede Stimme ihren eigenen, unverwechselbaren Klang bekommt. (hm)