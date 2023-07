Queer Sex and the Rich City

Carrie im übergroßen Pullover, bedeutungsvoll lüsterner Blick. Sie tritt aus ihrem begehbaren Kleiderschrank ins Schlafzimmer, wo - Kameraschwenk - ein angegrauter Mann wartet. Charlotte verführt im bravlangen Satinkleid, Miranda lässt die Hüllen ganz fallen und steigt zu einer nichtbinären Person in den Pool.

Knapp 20 Jahre nach Ende der Serie "Sex and the City" geht deren Neuauflage "And Just Like That" in die zweite Staffel. Um Sex soll es gehen, das stellt diese Eingangsszene klar, um Frauen, die sich holen, was sie wollen. Spoiler: Lasziver wird es in den restlichen Folgen nicht.

Heute sind Carrie, Miranda und Charlotte nicht mehr Mitte 30 und Single, sondern Mitte 50 und verheiratet (oder verwitwet, dazu später mehr). Das große Manko: Darstellerin Kim Cattrall, sie verkörperte die promiskuitive Samantha, ist nicht mehr dabei, weil sie sich mit Sarah Jessica Parker (Carrie) überwarf. Um den Aufschrei der Fans zu besänftigen, hat sie jetzt einen Cameo-Auftritt - per Videotelefonat.