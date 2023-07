"Sex ist schon eine große Terra incognita für ihn"

Hat Sie heute mal eine fremde Frau geküsst? Alexander schon. Grad eben, an der Bushaltestelle. "Tschuldigung", sagt Greta, "ich hab Sie mit meinem Mann verwechselt", und setzt dann noch eins drauf: "Der ist vor einem Jahr gestorben."

So fangen Krimis von Hitchcock an: Einer wird irrtümlich für jemand anderen gehalten und findet sich plötzlich in eine mörderische Intrige verstrickt. Genauso gut jedoch könnte es sich um den Auftakt zu einer hinreißenden, tragikomischen Liebesgeschichte handeln: wie im Fall von Lars Kraumes Film "Die Unschärferelation der Liebe", der diese Woche in den österreichischen Kinos anläuft. Die Hauptrollen spielen Caroline Peters und Burghart Klaußner, eine Traumbesetzung, wie man so sagt - nur dass es hier auch stimmt.