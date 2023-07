Slapstick mit Herz: "Mission Ulja Funk"

Ulja, das reicht!", grantelt Oma Olga und setzt Uljas Vortrag ein Ende. Kindergottesdienst in einer freikirchlichen Gemeinde in Deutschland. Ulja (Romy Lou Janinhoff) ist zwölf, blitzgescheit und fasziniert vom Weltall. Ein von ihr entdeckter Asteroid schlägt in vier Tagen im weißrussischen Patschurk ein. Da sollte man schon persönlich dabei sein. Nur wollen der zwielichtige Pastor (Luc Feit) und ihre streng religiöse Oma Olga (Hildegard Schroedter) nichts davon wissen.