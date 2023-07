Stylishe Kopfsache: "Medusa Deluxe"

Die Frisur ist die Krone, die man nie abnimmt", sagt Friseurin Cleve. Zusammen mit ebenso hingebungsvollen Berufskolleg:innen nimmt sie an einem Hairstyling-Wettbewerb teil. Doch während die extravaganten Kopfkreationen noch im Entstehen sind, wird einer der Friseure tot aufgefunden - skalpiert! In der Folge dürfen die Haarkünstler und -models das Veranstaltungszentrum nicht verlassen.

Kurz gesagt: All jenen, die nicht an Hypertrichophobie leiden, sei das stylische Whodunit "Medusa Deluxe" empfohlen. In seinem Langfilmdebüt zeigt Thomas Hardiman nicht nur das Treiben eines großartigen, exzentrischen Ensembles, das sich in Schimpftiraden, Misstrauen und Ängsten ergeht, Geheimnisse aufdeckt und Allianzen schmiedet, mit schwarzem Humor und Leidenschaft -auch jener für Camp und Theatralik. Die Form überzeugt ebenso: "Medusa Deluxe" ist fast ein echter "One-Take-Film" - er hat keine sichtbaren Schnitte. Stets folgt die Kamera (Robbie Ryan) einer anderen Figur in Echtzeit durch die Garderoben und Gänge zu einem neuen Schauplatz.

Zuletzt hält der spannende Krimi nicht ganz, was er verspricht, sondern biegt in sanft experimentelle Gefilde ab. Der spürbaren Lust an der Haar-und Filmkunst, die ihn so lebendig macht, tut das keinen Abbruch.

Ab Fr im Stadtkino im Künstlerhaus (OmU)

FOTO: MUBI/STADTKINO