Terror, Trotteln und Trojaner

Wenn an einem Sonntag frühmorgens der Wiener Landespolizeipräsident und der Chef der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) zu einer Pressekonferenz laden, dann bedeutet das meistens: heiße Neuigkeiten. Und in der Tat schlug das, was Gerhard Pürstl und Omar Haijawi-Pirchner vor einer Woche um elf Uhr zu verkünden hatten, ein wie eine Bombe. Am Vorabend war die Regenbogenparade auf dem Wiener Ring ohne schwere Zwischenfälle zu Ende gegangen, 300.000 Menschen hatten gefeiert und demonstriert. Dabei wären sie fast Opfer eines islamistischen Anschlagversuchs geworden.