Die letzte Schulwoche ist ein einziger Ausflug - und Stress für Wiener Eltern

Montag, 8.30 Uhr in der U4 Richtung Schwedenplatz. In "normalen" Wochen ist der Zug mit hunderten zur Arbeit fahrenden Menschen vollgestopft. Doch es ist keine normale Woche: Statt Erwachsener, die ins Handy starren, drängen sich nun Schulkinder in den Wagon. Sie kommen, das hört man mit Leichtigkeit, meistens nicht aus Wien, sondern aus den Bundesländern. Für die "Wien-Woche", ein Klassiker der letzten Schuljahrwoche.