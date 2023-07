Evangelium des 12. Sonntags im Jahreskreis, Lesejahr A: "Fürchtet euch nicht vor den Menschen! Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunklen sage, davon redet am hellen Tag, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern." (Mt 10,26-33)

1912 ist das feinste Unterhaltungsschiff, die Titanic, untergegangen. Und seit einigen Jahren gab es die Titan, ein winziges Forschungstauchboot, wo fünf Leute mitfahren und, ohne zu essen, zusammengepfercht am Fußboden sitzend, aus einem winzigen Fenster auf die untergegangene Titanic hinausschauen können.

Am 18. Juni 2023 sind beim Untergang dieser Titan fünf Menschen ums Leben gekommen. Wenn du dir vorstellst, dass der Erfinder der irren Titan selber mit in den Untergang gefahren ist, samt den vier anderen Insassen, darunter ein 19-jähriger Sohn, der eigentlich gar nicht mitkommen wollte und nur an dieser Expedition teilnahm, weil er seinem Vater zum Vatertag Freude bereiten wollte! Ich selber kann nirgendwo mehr etwas ausforschen, zum Beispiel findet jetzt gerade wieder das Donauinselfest statt, und da gibt es heuer Seelsorgys, die die Insel durchstreifen, um den Leuten seelisch gut zuzureden.

Vielleicht wird Gott alles einmal implodieren, quasi zusammendrücken?

Mein "Evangelist" ist der TCM-Akupunkteur Dr. Wilhelm Aschauer, der mir chinesischen Tee aus der Schubert-Apotheke verschreibt, und ich habe, seit ich diesen Tee trinke, tatsächlich keine Schwindelanfälle mehr! Dr. Aschauer behandelt mich seit vielen Jahren unentgeltlich. Mein Samariter-Tragedienst trägt mich am Garten vorbei in seine Ordination hinauf, früher konnte ich im Garten sitzen bleiben, die Lärche betrachten und den Spatzen lauschen, bevor Dr. Aschauer mich behandeln kam, doch es war heuer zu allem zu kalt. Wenn doch endlich wieder Spatzen kämen!

In "Diagonal" auf Ö1 wurde heute sehr eindringlich daran erinnert, dass die älteste Zeitung der Welt, die Wiener Zeitung, die erstmals am 8. August 1703 als Wiennerisches Diarium erschienen ist und 1780 in Wiener Zeitung umbenannt wurde, per 30. Juni endgültig eingestellt wird. Es ist ewig schade um sie!