Wandern, Wein trinken und Musik hören

Konzerte, Lesungen, Wanderungen, Wein und Kulinarik bietet das Musikfestival hören: sitzendorf von Johanna Doderer, die ihre Sommer in der Weinviertler Gemeinde Sitzendorf verbringt.

Nach dem Eröffnungskonzert am Freitag findet tags darauf eine Weinwanderung statt. Ziel ist ein kleiner Weinkeller, der von Schatten spendenden Akazien umgeben ist. Dort spielt das Wiener Klavierquartett die Uraufführung von Doderes "Licht". Am Sonntag gestalten Julia Smirnova (Violine), Konstantin Manaev (Cello) und Gabriel Meloni (Klavier) eine Matinee in der Pfarrkirche mit Musik von Beethoven und Schostakowitsch sowie Doderers 5. Klaviertrio nach dem Animationsfilm "Das wandelnde Schloss". MDA

Sitzendorf an der Schmida, Fr-So