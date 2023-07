Was soll eine "Debattenkultur" überhaupt sein?

So gut wie immer, wenn über "sensible" Themen wie Sexismus oder Klima diskutiert wird, bemängelt irgendwer die Debattenkultur. So kritisierten jüngst sowohl die Presse als auch der Standard die Gesprächskultur einer "Im Zentrum"-Sendung, in der es um den Rammstein-Skandal ging. Die Journalistinnen hatten aber unterschiedliche Ansichten, wer schuld an dieser war: Im Standard werden die weißen Männer mit ihren Seitenhieben auf "die Feministinnen" zur Verantwortung gezogen, während die Presse den Feministinnen Genervtheit von Beginn an unterstellt. Wie soll eine gute Debatte gelingen, wenn alle unterschiedliche Ansichten davon haben, was sie ausmacht?

Ich kann mit dem Begriff der Debattenkultur ohnehin wenig anfangen. Während ich beispielsweise autoritär aufgewachsen bin und früh die Disziplin der Deeskalierung lernen musste, um keinen Ärger zu bekommen, wurden andere von ihren Eltern als gleichberechtigt betrachtet und ermutigt, zu streiten. Manche besuchten gar Debattierklubs, von denen ich lange dachte, es gäbe sie nur in amerikanischen Highschool-Serien. Diesen Menschen merkt man auch als Erwachsene oft an, dass sie Spaß an Diskussionen haben und manchmal bewusst provozieren, um die Diskussion am Leben zu erhalten, während ich das Gegenteil von Spaß habe, wenn Leute Themen, die für andere existenziell sind, zur Debatte stellen wollen.