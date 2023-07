Wessen Idee war denn das?

Die Geschichte hat viele Leute aufgeregt, auch mich: Den Veranstaltern des Lido Festivals in Linz war am Gelände ein Baum im Weg, also haben sie ihn einfach umgeschnitten. Der Baum war dort 30 Jahre lange gewachsen, das Festival, bei dem er wem die Sicht verstellte, dauerte drei Tage. Der Baum wurde also mit der Kettensäge geköpft, und dann hatte irgendjemand die Idee, ihn mit einer Art rosa Verband zu umwickeln, der oben über den Stümpfen der abgetrennten Äste so ein bisschen ausbuchtete.

Erinnerte das nur mich an einen langen, mageren Penis? Insgesamt ein jämmerliches Mahnmal menschlicher Ermächtigung und radikaler Respektlosigkeit gegenüber der Natur, die keinen Wert und keine Rechte hat, wenn der Mensch an dieser Stelle spontan was anderes vorhat, und sei es nur, ungestört geradeaus zu schauen: freies Recht auf freien Blick.