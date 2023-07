Zehn Jahre mehr als nackt

Es war die nackteste Performance von Impulstanz 2013: In Doris Uhlichs Gruppenstück "more than naked" brachten 20 Performer:innen auf der Bühne ihr Körperfett zum Tanzen. Splitternackt! "Let's party our body" lautete das Motto.

Zum zehnjährigen Jubiläum, das mit dem 40. des Festivals zusammenfällt, steigt zur Eröffnung eine große Nackttanz-Party im Haupthof des Museumsquartier. In erweiterter Besetzung zeigt das Originalensemble Ausschnitte aus der Performance, bevor es dann im Impulstanz-Programm in voller Länge zu sehen ist. Den Auftakt für die "Celebration' 23" liefert der dänische Shootingstar Esben Weile Kjær mit seiner poppigen Show "BURN!", darin Feuerwerk, Feuerwehr, Rave und Randale. SSCH

Museumsquartier, Haupthof, Do 20.45