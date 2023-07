„Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten! Come on Guys”, schreit ein Soldat in die dunkle Nacht. Dann bricht das 13 Sekunden lange unscharfe Handyvideo ab. Es wurde irgendwann zwischen März und September des vergangenen Jahres aufgenommen.

Es zeigt fünf Flüchtlinge mit FFP2-Masken an der burgenländisch-ungarischen Grenze, in der Nähe des Dorfes Andau. Es sind fünf von rund fünftausend „Hilfe und schutzsuchende Flüchtlingen“ (HSF), die im vergangenen Jahr von Grundwehrdienern beim illegalen Grenzübertritt alleine bei Andau ertappt wurden.

Nun liegen sie auf einem Feldweg. Und pumpen zehn Liegestütze. Gegenüber den Flüchtlingen liegen auch zwei Grundwehrdiener und machen mit. Zwei Soldaten stehen daneben. Der eine zählt herunter, der andere filmt. Man hört Husten, Lachen.

Was ist da los? Wurden Schutzbefohlene nach dem Aufgriff von bewaffneten Soldaten schikaniert, wie ein Soldat dem FALTER schreibt? Oder war alles nur ein Spaß an der Grenze, eine Gaudi von Waldviertler Grundwehrdienern, die sich mit Flüchtlingen bei einem kleinen Wettkampf aufwärmten, wie das Heer die Sache bewertet?

„Sehr geehrte Damen und Herren“, schreibt der Whistleblower dem FALTER, „ich melde mich bei Ihnen mit einem Video welches an der österreichischen Grenze und einem Einsatz des österreichischen Bundesheeres aufgenommen wurde. Ich habe dieses Video bereits der parlamentarischen Abordnung des Bundesheeres (der Bundesheerbeschwerdekommission, Anm.) gegeben, doch die daraus folgenden Konsequenzen waren minimal. Ich weiß von anderen Kameraden, dass es noch viel schlimmere Sachen gibt, die passiert sind und es noch viel mehr solcher Fälle gibt“.

Das Video, so der Informant, sei von einem Soldaten aufgenommen, der Teil eines Grenzeinsatzes war. Die Flüchtlinge, so schreibt er, „seien gezwungen worden Liegestütze zu machen, nachdem sie schon einige Zeit lang laufen mussten (auf dem Video sieht man davon nichts). Unter dem Lachen der österreichischen Soldaten bringen sie diese gerade noch so hin.“

Die Polizei, so der Informant, hätte dann „Befragungen durchgeführt, allerdings wurde dabei mitgeteilt, dass es nur darum gehe die Soldaten zu schützen“. Denn: „Die Flüchtlinge lachen doch eh und machen das freiwillig“.

Der dem FALTER namentlich bekannte Grundwehrdiener hält all dies für eine Grenzüberschreitung und teilte in seiner (anonymen) Anzeige an die Beschwerdekommission, eingebracht am 6. Dezember 2022, noch etwas mit: Ein (namentlich genannter, Anm.) Wachtmeister der ersten Gardekompanie habe einem Soldaten beim Exerzieren „zwischen die Beine gegriffen“ und „Masturbation simuliert“. Folgende Sätze soll der Wachtmeister geäußert haben:

„Ich will einen Auslandseinsatz machen, damit ich Menschen töten kann.“.

„würdet ihr auf meinen Befehl auf die scheiß HSF (Hilfe- und Schutzsuchenden Flüchtlinge, Anm.) schießen?“

„Schwule sind keine Menschen”

„Warum kommen die (HSF) alle zu uns, ob ich sie dort schlage oder hier ist doch eh wurscht”

„Wenn ein HSF nicht das tut, was wir von ihm wollen, so sollen wir ihn einfach schlagen oder erschießen“.

Was kam bei der nachfolgenden Untersuchung heraus? Nichts.

„Die Soldaten haben sich keiner disziplinar- oder strafrechtlichen Verfehlung schuldig gemacht“, wie Oberst Michael Bauer betont. Die Garde habe ein Verfahren gegen zwei Unteroffiziere eingeleitet und das Landeskriminalamt Burgenland informiert.Fünf Soldaten seien als Zeugen befragt worden. Die betroffenen Migranten seien leider „nicht auffindbar“ gewesen. Die Soldaten hätten ausgesagt, „dass es sich um einen sportlichen Wettkampf gehandelt hat, den sie vorgeschlagen hatten, weil allen kalt war“. Sie gaben zu Protokoll, „dass sie sich mit den Migranten gut verstanden hatten und auch gescherzt hätten.“ Dem gegenüber zeigt das Video jedoch, dass Soldaten aufgekrempelte Ärmel trugen und Flüchtlinge kurze T-Shirts.

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat im März das Verfahren eingestellt. Begründung: „Die Vorwürfe wurden nicht bestätigt“ und „im Hinblick auf eine Nötigung konnten keinerlei Hinweise ermittelt werden.“

Also alles in bester Ordnung? Nicht ganz, so das Bundesheer. Oberst Markus Reisner, der Kommandant der Garde,habe das Video zum Inhalt in seinen Sensibilisierungs-Workshops und den laufenden Gesprächen mit den Kommandanten gemacht. Denn so Oberst Bauer: „Bei jeder noch so eindeutigen Handlung muss man bedenken, dass diese auch falsch verstanden werden könnte, wenn man den Zusammenhang nicht kennt“.