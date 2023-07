„Das ist die Steffi aus Biedermannsdorf“

Die Meerjungfrauen-Flosse im Internet schimmert so schön. Annika will sie unbedingt haben, denn unter Wasser fällt die Schwere des Alltags, in dem Annika ständig ausgenutzt wird, ganz einfach von ihr ab. Das Problem: Die Mermaid-Enthusiastin arbeitet als Supermarkt-Kassiererin und verdient bei weitem nicht genug, um sich das teure Teil leisten zu können.