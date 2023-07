Es gibt wieder Reis

David Zoklits’ Es gibt Reis war schon 2015 eher ein Statement: Hier gab’s südostasiatische Küche abseits der thailändischen oder vietnamesischen Trampelpfade, Gerichte aus Laos, Kambodscha und Birma, entspannt umgesetzt, fulminant gewürzt, von lustigen Cocktails begleitet und ohne Anspruch auf irgendwelche Authentizitäten. Ein wildes, lustiges Mini-Restaurant mit toller, scharfer Küche.

David Zoklits beschloss nun aber, sein Es gibt Reis nicht mehr nur während der Sommermonate in der Fischerin in Kritzendorf stattfinden zu lassen so wie voriges Jahr, sondern übersiedelte das Konzept gänzlich dorthin.

Von diesem Plan erzählte er Mino Wanzel, einem Wiener Werbegrafiker mit koreanischen Wurzeln, der immer schon gerne kochte und nach ein paar Monaten in der Es-gibt-Reis-Küche ohnehin wusste, dass seine Zukunft das Kochen sein solle. Noch dazu, weil er in London Taewoo Kim kennen gelernt hatte, der dort wilde koreanische Streetfood-Konzepte umsetzte (Anju, Mad Roll’s). Man plauderte übers Essen und schließlich stand fest, das nächste Projekt startet in Wien. Anfang Juni machte das Halmi dann endlich auf.