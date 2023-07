Meine Reise nach Kiew

An einem Samstag im Juni ist die Fußgängerzone in Butscha, 25 Kilometer nordwestlich von Kiew, belebt. Die Kaffeehäuser sind voll. Die Menschen gehen für das Wochenende einkaufen. Vor der Kirche feiern junge Leute eine Hochzeit. Kaum vorstellbar, dass in diesen Straßen vor 15 Monaten die von den russischen Besatzern ermordeten Toten gelegen sind.