„Wir wollen der FPÖ helfen, ihre Ehre zu retten“

Schrieben Redakteure der Tagespresse vor zehn Jahren einen Schmäh-Artikel, haben seriöse Medien die Meldung schon aufgegriffen. Heute werden die Beiträge des Satiremagazins nicht mehr ganz so ernst genommen. Im Gegenteil. Christian Deutsch, ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer, dachte erst, der Fehler bei der SPÖ-Vorsitzwahl sei ein Scherz der Tagespresse, wie er im Falter zugab. Die Homepage mit dem seriösen Schwarz-Weiß-Look ist mittlerweile zur Marke geworden. 11.000 Abonnenten zählt das Online-Medium, 200.000 Menschen folgen ihm auf Instagram. Aber die Tagespresse steht, zehn Jahre nachdem der Wiener Fritz Jergitsch sie gegründet hat, auch unter Beschuss. Nachdem die schwarz-blaue Landesregierung in Niederösterreich eine Wirtshausprämie für heimische Gastronomen avisiert hatte, verschickten Tagespresse-Redakteure einen Brief an 500 Wirte, in dem sie Kontrollen einer vermeintlich neu geschaffenen „Abteilung zur Förderung der patriotischen Esskultur“ ankündigten. Ob ein Betrieb für die Wirtshausprämie geeignet sei, sollte anhand einer „Panierquote“ und einer „rot-weiß-roten Kinderkarte“ gemessen werden. Die Freiheitlichen fanden das gar nicht lustig und verklagen die Tagespresse nun auf Unterlassung.