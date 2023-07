Befreit aus den Netzen des Patriarchats

Schon seit Jahren treiben Wassergeister durch den (pop-)kulturellen Diskurs: Guillermo del Toros "The Shape of Water"(2017) geht der Anziehungskraft von Unterwasserkreaturen auf den Grund, ebenso wie Christian Petzolds "Undine" (2020) nach Friedrich de la Motte Fouqués Märchen von 1811. In Florentina Holzingers "Ophelia's Got Talent" (2022) schwimmen sie durch Glaskuben auf der Bühne des Volkstheaters.