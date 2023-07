Christoph Hochhäuslers Krimi-Melodram "Bis ans Ende der Nacht"

Für Leni (Thea Ehre) ist es ein Neuanfang. Frisch aus dem Gefängnis muss die Transfrau für das Versprechen einer frühzeitigen Haftentlassung mit dem verdeckten Ermittler Robert (Timocin Ziegler) ein Liebespaar mimen. Es ist ein Spiel auf bekanntem Terrain, doch mit Neubesetzung. Denn Robert war mit Leni zusammen, als Leni noch Lennart war. Die Figur Leni -das ist für Robert nur eine verachtenswerte Rolle. Dahinter hofft er den Mann wiederzufinden, den er einst geliebt hat.

Christoph Hochhäuslers "Bis ans Ende der Nacht" nutzt das Krimigenre als losen Rahmen für ein eigenwilliges Dreiecksmelodram. Das falsche echte Paar soll das Vertrauen des Nachtklubbesitzers und Darknet-Drogenhändlers Victor (Michael Sideris) erringen. Der versiffte Robert und der goldige Lockvogel Leni kommen Victor in einem Tanzkurs tatsächlich näher.

Die 23-jährige Welserin Thea Ehre (für ihr einnehmendes Filmdebüt wurde sie auf der Berlinale ausgezeichnet) legt ihre Figur zunächst als naives, mädchenhaftes Objekt der Begierde an, das jedoch im Spiel der widersprüchlichen Identitäten bald eine aktive Rolle einnimmt. Denn Robert kontrolliert Leni, demütigt sie, sehnt sich nach dem Kerl zurück. Ausgerechnet der Kriminelle Victor ermutigt Robert, sich zu Leni zu bekennen. Von Victors Paranoia in die Enge getrieben, kommt es zu falschen und echten Geständnissen -denn was ist die beste Lüge? Die Wahrheit!

Dazu singen auf der Tonspur Heidi Brühl und Hildegard Knef alte Schlager, beschwören Liebe und Sehnsucht. Dem falschen Körper entsagt habend, entledigt sich Leni nun des falschen Lebens. Nicht alles, was der Film versucht, gelingt; manchmal schleppt sich der Krimiplot mühsam voran, doch die moderne Identitätskonstellation reiht sich nahtlos ins Spiel der Täuschungen und des Verrats ein. Wer Spannung erwartet, ist hier falsch. Hochhäusler kreiert klug konstruierte Momente, verfehlt sie in anderen grandios, wenn etwa beim coitus separatus eine Autoscheibe das erregte Paar trennt. Doch lieber Scheitern mit Anlauf als Schlendern am Handlauf.

Ab Fr in den Kinos