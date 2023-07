Come on, Nestroy, do the Locomotion

Nach 50 Jahren gaben Peter Gruber und Christine Bauer die Nestroy Spiele Schwechat an ein neues Leitungsteam ab. Christian Graf gibt heuer sein Regiedebüt. Die Posse "Eisenbahnheiraten" handelt von Ehevermittlungsversuchen in Brünn und Neustadt. Die junge Generation, jeweils anderweitig verliebt, vereitelt die unerwünschten "Copulationen" mithilfe der Eisenbahn. Die Handlung wurde in die 1980er verlegt, was vor allem Kostüme, Vokuhilas und Elektro-Dance-Sound offensiv belegen.