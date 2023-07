Der D-Day für den Naturschutz

Österreichs schönster Vogel entfaltet seine Pracht erst, wenn er seine Flügel hebt. Dann kommen die dunkelblauen Schwungfedern und türkisen Flügeldecken zum Vorschein, die seinen Flug zu einem leuchtenden Farbenspiel machen. Richtig exotisch sieht die Blauracke aus. Und exotisch könnte sie auch bald werden. Denn die Art stirbt in Österreich aus. Anfang der 1950er-Jahre lebten im steirischen Voralpenland noch mehr als 300 Paare, wo sie auf saftigen Wiesen ausreichend Nahrung fanden. Dann ackerten die Bauern Hektar für Hektar Grünland in Maiswüsten um. Heuer brüten hierzulande noch zwei Paare, in der südsteirischen Gemeinde Straden nahe der slowenischen Grenze.