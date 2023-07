Die coolsten Sounds hat's beim Wasserturm

Das Musikprogramm des Kultursommer Wien ist derart reichhaltig und qualitativ gut aufgestellt, dass es schwerfällt, einzelne Konzerte herauszugreifen. Eine Ballung von Leiwandheit ereignet sich dieses Wochenende etwa auf der Bühne beim Wasserturm Favoriten. Am Freitag spielt dort das Ensemble Kuhle Wampe völlig losgelösten Jazz mit gesellschaftspolitischem Mehrwert, am Samstag huldigen die Rapper Skero &BumBumKunst dem Westcoast-Hip-Hop -lässiger Kopfnickerstoff also. Wasserturm Favoriten, Fr 20.00, Sa 18.30