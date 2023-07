Einen Toast auf frische Favabohnen!

Im Mai war ich eine Woche lang in Rom. Wir hatten eine schöne Wohnung am Aventin nahe Testaccio. In der kleinen Bar mit Buffet am Eck tranken wir unseren Espresso al banco. Auf der Eingangstür pickte ein handgeschriebener Zettel "IN QUESTO LOCALE SONO PRESENTI FAVE FRE-SCHE"(in diesem Lokal gibt es frische Favabohnen). Dieser Zettel (den wir noch öfter sahen) sagt alles über den Stellenwert der Küche in einem Land aus.