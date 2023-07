Elektrisierte Stadtbilder

Spätestens seit dem Filmklassiker "Manhattan" von Woody Allen genießt sie Kultstatus: Die Brooklyn Bridge entstand, als New York noch keine Wolkenkratzer kannte, Kameras hielten ihren Bau aber schon um 1880 fest.

Originelle Ansichten der Hängebrücke hat Sabine Wild kreiert: Für ihre Ansichten urbaner Wahrzeichen benützt die in Italien aufgewachsene und seit 1985 in Berlin lebende Künstlerin die Schere und nicht die Computermaus. Wilds Werkreihe "Gewebe" ist nun Teil der Schau "Changing Perspectives" in der Leica Galerie.

Spiegelnde Fassaden liefern an sich schon gute Motive, aber der Fotograf Jon Ball treibt es farblich auf die Spitze. "Electric Downtown" titelt seine Bildserie von menschenleeren US-amerikanischen Städten und Skylines in giftigen Couleurs. Der Franzose Fred Mortagne ist als Skater ein Aficionado des Asphalts. Heute gießt er den Drive von Rampen in Licht-Schatten-Kompositionen.

Changing Perspectives Leica Galerie Wien, Montag bis Samstag, 10.00 bis 18.00 (bis 16.9.)