„Es kann immer noch schlimmer werden“

Älter werden ist nichts für Sissis", sagt Karl Schwarzenberg (85) und zieht genüsslich an seiner Pfeife. Im Jahr 2015 verhängte Russlands Präsident Wladimir Putin ein Einreiseverbot gegen den ehemaligen tschechischen Außenminister mit Schweizer Pass und österreichischen Wurzeln. Schwarzenberg engagierte sich zeit seines Lebens für Menschenrechte und Demokratie. Er unterstützte Dissidenten im Kampf gegen den Kommunismus, half bei der Gründung kritischer Medien in Prag und Wien mit (Trend, Profil, Respekt). Nach 1989 prägte er zuerst an der Seite Vaclav Havels, dann als Außenminister und Chef der Partei Top09 die neue Tschechische Republik.