Es wird alles lächerlich, wenn es um die Neutralität geht

Also sprach der Außenminister und gewesene Bundeskanzler (niemals vergessen!) Alexander Schallenberg in der ORF-"Pressestunde": "Ich finde es ja manchmal fast schon amüsant, wie gewisse Sachen hier in Österreich aufgebauscht werden, in der veröffentlichten Blase sozusagen." Er meinte mit "gewisse Sachen" nicht die Neutralität, aber wäre die Rede auf sie gekommen, hätte er genauso reden können.