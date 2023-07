Fäkaldrama in Reichenau

Sehr kurzfristig übernahm Festival-Intendantin Maria Happel die Rolle der Erna in Werner Schwabs "Die Präsidentinnen" (Regie: Cornelia Maria Rainer), da es zu Konflikten im ursprünglichen Ensemble kam. Auch Therese Affolter sprang erst knapp vor der Premiere als Mariedl ein.

In Schwabs hochkomischem Erstling hacken drei Frauen derb aufeinander herum: Die prüde Mindestpensionistin Erna schwärmt vom Fleischhauer, die lüsterne Grete (Johanna Arrouas) hat Heiratsfantasien und die einfältige Klofrau Mariedl steckt ihr ganzes Lebensglück in den Abort der Reichen. Gemeinsam erträumen sie sich ein schöneres Leben -es endet letztlich in einem Massaker.

Theater Reichenau, Fr-So, Do 19.30