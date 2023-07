Gipfeltreffen der Gaudiburschen

Zahlreiche Open-Air-Lesungen bietet heuer auch wieder der Kultursommer Wien. Am Donnerstag kommt es im Kongreßpark zum Gipfeltreffen -oder sollte es gar Zipfeltreffen heißen? - zweier literarischer Humoristen: Manfred Rebhandl und Peter Waldeck.

"Wiener Gegensätze" lautet der Titel des einstündigen Programms, in dem die wortgewandten Gaudiburschen aus ihren Romanen lesen. Bei Rebhandl kämpft in "Erster Mai" ein Mann im Jogginganzug den Kampf der Gerechten gegen die Gentrifizierung. Waldeck bringt Kostproben aus "Spaß und Schulden am Neustifter Kirtag". Heute ist dieser ein echtes Event. In den 1980ern, in denen der Roman spielt, war der Kirtag noch eine schön erbärmliche Angelegenheit.