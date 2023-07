Trend der Woche / Architekturkritik / Frage der Woche

Glanz

TREND DER WOCHE

Barbiecore Enge Kleidchen, schwindelerregend hohe Schuhe und ein gemeinsamer Nenner: die knallpinke Farbe. Der Barbie-Trend ist nicht aus der Mode, wird im Gegenteil noch befeuert: Greta Gerwigs neuer "Barbie"-Film startet am 20. Juli. Dessen Urinspiration gibt es schon seit 1959, als Mattel seine Kult-Spielzeugpuppe und mit ihr ein unrealistisches Frauenbild kreierte. Da hilft es kaum, dass es mittlerweile auch "Plus size"-Barbies gibt und dass der neue Film eine kritische Auseinandersetzung verspricht. Der pinke Trend hält sich hartnäckig - und das Frauenbild mit ihm.

Glamour

ARCHITEKTURKRITIK

Neues Café in alter Fliesenpracht Als das Café im Architekturzentrum Wien 2001 mit seinen orientalischen Fliesen an der Decke eröffnete, waren dessen von Direktor Dietmar Steiner ausgewählte Architekten Lacaton &Vassal kaum bekannt. Inzwischen sind die Franzosen Pritzkerpreisträger (weltweit renommierte Auszeichnung), während das Café zwischendurch die Betreiber wechselte. Nach dem Ende des Corbaci und langem Leerstand wird es jetzt, pünktlich zur 30-Jahr-Feier des AzW, als "Kaan" wiedereröffnet. In alter Fliesenpracht und mit gewohnt lautem Stimmengewirr.

Gleisarbeiten

FRAGE DER WOCHE

Welche Öffi-Umleitungen stehen im Sommer an? Sie müssen jetzt stark sein: Die U4 lässt den ganzen Juli die Fahrt zwischen Schwedenplatz und Schottenring aus. Ersatz bietet die 1er-Linie. Ab 10. Juli fährt die U6 zwischen Alterlaa und Schöpfwerk nicht. Im August müssen Fahrgäste auch auf der U1 umsteigen: Ab Reumannplatz fährt alle zwölf Minuten ein Pendelzug nach Oberlaa. Die S45 setzt zwischen Hernals und Oberdöbling teilweise aus. Warten oder umsteigen heißt es auch bei den Straßenbahnlinien 40,41, 42,46,10,60 und O. Der Grund ist derselbe: Gleiserneuerungen.