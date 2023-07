Glückspilz

Diese Zeilen entstehen gerade am Indischen Ozean. Ich wurde auf eine Journalistenreise eingeladen in ein Luxusressort für ein Lifestylemagazin namens OOOM (darf ich sicher nicht schreiben, warte, bis wer schimpft).

Hier ist es absurd. Ununterbrochen schöne Ausblicke, eigener Pool, eigener Strand, kleine Luxusvillen. Sonnenuntergang, schnorcheln mit Meeresschildkröten. Barbecue. Ach so, ja und Regen, inklusive Aufschrecken bei den Picknicks bei Kerzenschein und In-Restaurants-gefahren-Werden, aber ich mag ja so was. Also, eine Once-in-a-Lifetime-Experience.

Nebenschauplatz ist meine Reisebegleitung, zwei Journalistinnen aus Deutschland und ein schwuler Reisejournalist aus der Schweiz. Sie sehen alle aus wie die Testimonials ihrer Magazine, und ich fürchte, ich bin die, die die Gruppenfotos leicht mit Realität konterkariert.