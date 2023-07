GUT / BÖSE / JENSEITS

Gut

Der Berliner Anwalt Wolfgang Kaleck hat ein Faible: Er bringt internationale Verbrecher vor deutsche Gerichte. Jetzt zeigte er das iranische Regime an. Mullahs könnten dann beim Ostsee-Urlaub verhaftet werden. Fabelhaft!

Böse

Im Wiener Prater fladerten Unbekannte das Fahrrad von Pink, kurz vorm Konzert im Stadion. Der US-Popstar reagierte erbost und wünschte den Dieben Schürfwunden an die Knie. So what, Pink? Im Tournee-Budget ist das doch drin!

Jenseits

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs importierte die Schweiz 75 Tonnen Gold aus Russland - trotz Verbot. Alles legal, heißt es, denn: das Edelmetall wird eingeschmolzen und mit Schweizer Siegel versehen. Ein Fall von Goldwäsche?